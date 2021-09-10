Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"YÜZDE 95'İ AŞI TAKVİMİNİ TAMAMLAMAYANLAR"

Arkadan bir grup daha geliyor. Biliyorsunuz ülkemizde 6 milyon ikinci dozunu Sinovac olmuş ama üçüncü dozunun vakti geldiği halde olmamış vatandaşlarımız var. Bunların içinden de çok ciddi vaka çıkıyor. Yüzde 24'lük iki dozun üzerinde üçüncü dozunu olmayı ihmal edenlerden çıkıyor. Bunun dışında tek dozda kalanlar var. Totale vurduğumuzda yüzde 95'i aslında hastalarımızın çoğunluğu aşı takvimini tamamlamamışlar. Bir gerçeklik var o da bu yatakları dolduranlar aşılarını olmamışlar ya da takvimini tamamlamamışlar.