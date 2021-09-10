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Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

Son dakika haberi... Yoğun bakım ünitelerinde son durum ne? Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının kaçı aşısız? A Haber ekibi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yoğun bakımına girdi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımdaki son durumu ve hastaların dağılımını anlattı. Yiyit, "Sosyal medyada yazılıyor çiziliyor ama gerçeklik burada bu koridorlarda" ifadelerini kullanarak "Totale vurduğumuzda yüzde 95'i aslında hastalarımızın çoğunluğu aşı takvimini tamamlamamışlar." dedi.

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Aşı olmayanlar koronavirüsü daha ağır atlatıyor. Haliyle hastanelerde yatan hastaların büyük bölümü aşı yaptırmama pişmanlığı yaşayan kişilerden oluşuyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yoğun bakımına girdi.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"ÇARPICI VE ÜZÜCÜ GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞTIK"

Şenlik, "Pandeminin merkez üslerinden bir tanesindeyiz. Tam da arkamda yoğun bakım odasında 37 yaşında entübe olmuş bir hasta var. Sadece bununla da sınırlı değil. Bulunduğumuz yoğun bakım ünitesinde oldukça çarpıcı ve üzücü görüntülerle karşılaştık. Bu noktada yatan hastaların çoğunluğu aşı olmayan hastalar." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımdaki son durumu ve hastaların dağılımını anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"GERÇEKLER SOSYAL MEDYADA DEĞİL BU KORİDORLARDA"

Aslında birçok sanal alemde sosyal medyada yazılıyor çiziliyor ama gerçeklik burada bu koridorlarda. Biraz önce sizinle de gezdik çok sayıda hastamız burada misafir oluyor. Bunların maalesef bir kısmını kaybediyoruz bir kısmını tekrar kazanabiliyoruz.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

AŞININ GÜCÜ

Hastalarımızın dağılımını size söyleyeyim. Şu an burada 60 tane hasta yatıyor. Bundan önceki dalgalarda 23 bin sayısını gördüğümüz dalgalarda burada 200 civarı yoğun bakım hastası yatıyordu. Aslında şu an 60 hasta yatıyor olması biraz da aşının gücü.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"YOĞUN BAKIMDA AŞISIZ GENÇLERİN SAYISI ARTIYOR"

Yatan hastaların dağılımına baktığımız zaman iki şey dikkat çekiyor. Aşısı olmamış gençler burada her geçen gün sayısal olarak artıyor. Bir de bundan daha küçük bir oranda da 3. dozunu olmamış yaşlıların sayısı her geçen gün artıyor. Buradaki yatan hastaların dağılımına baktığımızda yüzde 60'ı hiç aşı olmamış vatandaşlarımızdan çıkıyor. Ülkede aşısını olmamış hala önemli bir nüfus var ve bunların içinden çok ciddi vaka çıkıyor.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"YÜZDE 95'İ AŞI TAKVİMİNİ TAMAMLAMAYANLAR"

Arkadan bir grup daha geliyor. Biliyorsunuz ülkemizde 6 milyon ikinci dozunu Sinovac olmuş ama üçüncü dozunun vakti geldiği halde olmamış vatandaşlarımız var. Bunların içinden de çok ciddi vaka çıkıyor. Yüzde 24'lük iki dozun üzerinde üçüncü dozunu olmayı ihmal edenlerden çıkıyor. Bunun dışında tek dozda kalanlar var. Totale vurduğumuzda yüzde 95'i aslında hastalarımızın çoğunluğu aşı takvimini tamamlamamışlar. Bir gerçeklik var o da bu yatakları dolduranlar aşılarını olmamışlar ya da takvimini tamamlamamışlar.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"AŞI OLMAYANLAR VİRÜSE ORTAM OLUŞTURUYOR"

Bizim şu an bundan sonraki yürüyüşümüzü aşı belirliyor. Vakalarımızın yaş ortalaması niye aşağıya doğru düşüyor aşısız grup daha çok gençlerde olduğu için her geçen gün yaş ortalamamız aşağıya doğru iniyor bu birinci sebep. Aşı olmamışlar maalesef virüsün yayılımı için doğal bir ortam oluşturuyor.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"YENİ VARYANTLARA DAVETİYE!"

Biz ne kadar tedbirimizi alırsak alalım ama bir grup hala tedbir almadığı için virüs onlarda hareket alanı buluyor ve çoğalmaya devam ediyor ve yeni varyantlara davetiye çıkartıyor. Bizim olduğumuz aşıların da bir şekilde belki de riske atılması demek yeni varyantların oluşması adına onlar ortam hazırlamış oluyorlar.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

"AŞININ BELİRLEDİĞİ BİR YOLU YÜRÜYORUZ"

Bir başka şey de bunun ikinci dozu olacak mı üçüncü dozu olacak mı eğer yeni varyantlar olacaksa salgın devam edecekse evet. Salgının devam etmemesinin yolu ne bir an evvel herkesin aşı olup toplumsal bağışığı oluşturmaya katkı sunması. Aşının belirlediği ve çizdiği yolu birlikte arşınlıyoruz. Yoğun bakımların bundan sonraki yol yürüyüşü ve boş kalacak yatakları belli ki aşı belirleyecek.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

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