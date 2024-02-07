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Başak Demirtaş: İBB Başkanlığı’na aday olmuyorum! DEM’e veto talimatı nereden geldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 11:01
Eski HDP Eş Genel Başkanı olan ve terörden tutuklanan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanlığı için aday olmak istediğini geçtiğimiz haftalarda dile getirmişti. Ancak DEM Başak Demirtaş’ı veto etti ve Başkan Demirtaş da aday olmayacağını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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