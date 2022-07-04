Barbaros Hayrettin Camii’nin kaba inşaatı tamamlandı! 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek

İstanbul Beşiktaş'ta yapımına devam edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. Camideki bazı detaylar, Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlatacak. Öte yandan caminin kubbe yazıları tamamlandı. O noktadan son çalışmaları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. A Haber’e konuşan Ergin Külünk, “Burada şu anda 200 kişi çalışıyor. İstanbul içinde ve dışında birçok atölyede bizim için işler yapılıyor. Ana kubbede yazılar tamamlandı. İskele çalışmaları tamamen aşağı indirilecek.” dedi.

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