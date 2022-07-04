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Barbaros Hayrettin Camii’nin kaba inşaatı tamamlandı! 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 16:45
İstanbul Beşiktaş'ta yapımına devam edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. Camideki bazı detaylar, Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlatacak. Öte yandan caminin kubbe yazıları tamamlandı. O noktadan son çalışmaları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. A Haber’e konuşan Ergin Külünk, “Burada şu anda 200 kişi çalışıyor. İstanbul içinde ve dışında birçok atölyede bizim için işler yapılıyor. Ana kubbede yazılar tamamlandı. İskele çalışmaları tamamen aşağı indirilecek.” dedi.
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