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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! A Haber'de detayları anlattı: Entübe edildi

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! A Haber'de detayları anlattı: Entübe edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:14
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahla vurularak ağır yaralandı. Şen ve yanındaki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, Şen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman olayın detaylarını A Haber'de anlattı. Karaman, Belediye Başkanı Şen'in entübe edildiğini belirtti.
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