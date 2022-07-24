Balıkesir'de CHP'den "toplama" miting

CHP'nin Deniz Baykal'a tertip edilen kaset komplosu ile iş başına gelen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisince organize edilen Balıkesir kent merkezindeki Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı. Buraya kadar her şey normaldi ancak mitingin bir taşıma organizasyon olduğu gerçeği ise çok geçmeden anlaşıldı. CHP'nin İstanbul'daki ilçe yönetimleri, üyeleri otobüslere doluşturarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medyaya taşınan içler acısı görüntülerde ise CHP'nin miting alanını doldurmak için düştüğü vaziyet net bir şekilde gözler önüne serildi. Diğer yandan CHP'li belediyelerin de vatandaşın hizmetinde kullanılması gereken otobüsleri mitinge yollaması da büyük tepkiyle neden oldu.

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