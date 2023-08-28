28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Bakan Yerlikaya: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.