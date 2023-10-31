Bakan Yerlikaya duyurdu: PKK'ya kış operasyonu! Sığınakları imha edildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde BTÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 4 bin 731 timle yapılan operasyonlarda terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. .

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