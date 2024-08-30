31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçmenine küfreden kişi gözaltında
"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Başkan Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya ağır küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın gözaltına alındığını açıkladı.