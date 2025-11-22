Bakan Uraloğlu: “İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı”

22 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 15:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasıyla 4,7 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin yurtdışına çıkarıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeye teslim edeceğiz? Allah’ın izniyle etmeyeceğiz” dedi.
