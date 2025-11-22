Bakan Uraloğlu: “İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasıyla 4,7 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin yurtdışına çıkarıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeye teslim edeceğiz? Allah’ın izniyle etmeyeceğiz” dedi.

