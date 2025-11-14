Bakan Tunç’tan Rojin için diplomatik temas! Cep telefonu verileri kritik öneme sahip

14 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 14.11.2025 09:01
Van'da kaybolduktan sonra göl kenarında cansız bedeni bulunman üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada cep telefonu çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madrid temaslarında Rojin'in dosyasını, mevkidaşı ile görüştü. Tunç genç kızın telefonun çözülmesinin soruşturma açısından kritik olduğunu söyledi. İspanyol Bakan, çalışmanın en hızlı şekilde tamamlanacağını dile getirdi.
