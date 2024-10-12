Bakan Tunç'tan Cezasızlık algısı ile mücadele mesajı: Yeni Yargı Reformu'nu işaret etti

Yalova Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binada incelemelerde bulunduktan sonra Yalova AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret etti. İl başkanlığında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçmişte darbecilere desten veren bir yargı varken, bugün darbecileri yargılayan, yargı sistemi olduğunu söyleyerek, "Geçmiş darbelerde 12 eylülde, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken, bugün ülkemiz, darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan, bir yargı sistemine kavuştu. Milletimiz sayesinde bunlar gerçekleşti. Sonrasında da Cumhur İttifakı'yla gelişen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle, yeni bir dönem pandeminin etkisi, ardından etrafımızdaki savaşlar Rusya, Ukrayna savaşı yine güneyimizde, Doğu Akdeniz'deki mücadelelerimiz, günümüzde kurulmak istenen bir terör devletine karşı çıkışımız, bir de 6 Şubat depremleriyle ekonomimiz olumsuz etkilendi. Enflasyonu, çift haneli rakamdan, tek haneli rakama biz düşürdük" dedi.

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