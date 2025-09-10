10 Eylül 2025, Çarşamba

Bakan Şimşek İzmir iş dünyasıyla buluştu: İstişareler şehir ve ülke için hayırlı olacak

Bakan Şimşek İzmir iş dünyasıyla buluştu: “İstişareler şehir ve ülke için hayırlı olacak”

Giriş: 10.09.2025 21:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir programı kapsamında iş insanlarıyla gerçekleştirdiği istişarelerin verimli geçtiğini söyledi. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Şimşek, “İzmir’in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları tekrar çalışacağız ve değerlendireceğiz” dedi. Bakan, istişarelerin hem şehir hem de ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekilleri ile partililer de hazır bulundu.
