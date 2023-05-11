Bakan Nebati’den Mersin’de 7’liye salvo: Onların Recep Tayyip Erdoğan’ları yok! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi...

Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, AK Parti’nin Anamur İlçe Başkanlığı önünde kurulan platformdan Mersin halkına hitap etti. 14 Mayıs seçimlerine yönelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, 7’li masaya yönelik “Onların Recep Tayyip Erdoğan’ı olmadığı için vizyonu da yok” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati ayrıca, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.