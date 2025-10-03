Bakan Kurum: "İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, "İsrail insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum" dedi.

