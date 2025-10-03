03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Kurum: "İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"
Bakan Kurum: İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi

Bakan Kurum: "İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 15:32
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, "İsrail insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum: İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi
İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi
"İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"
Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir
"Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir"
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular
"Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular"
MİT’in ’Mossad’a casusluk’ operasyonunda avukat Dip yakalandı
MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda avukat Dip yakalandı
Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı
"Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı"
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek!
Anadolu'da Sumud Filosu'na destek!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi'nde!
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı
Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Daha Fazla Video Göster