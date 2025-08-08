Bakan Kurum: 300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Azmimizden ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 11 ilimizde tüm gücümüzle çalışıyoruz. 300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz. Milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu kimin laf ürettiğini gayet iyi biliyor.” dedi.

