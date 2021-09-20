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Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçiş yapacak

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 13:38
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliyelerin tamamı yerleştirildi ve montajları tamamlandı. Dev projede bugün bir ilk yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçiş yapacak. Çanakkale'den detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
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