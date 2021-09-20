20 Eylül 2021, Pazartesi
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Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçiş yapacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliyelerin tamamı yerleştirildi ve montajları tamamlandı. Dev projede bugün bir ilk yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçiş yapacak. Çanakkale'den detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.