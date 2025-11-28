28 Kasım 2025, Cuma
Bakan Kacır: Türkiye, İHA’da küresel liderliğe ulaştı
Kastamonu’da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yeni nesil havacılık platformlarında lider konuma ulaştığını belirterek, “İnsansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’i Türkiye’nin” dedi. Kacır, savunma sanayi ihracatının yıl sonunda 9 milyar doları aşacağını vurguladı.