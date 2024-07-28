28 Temmuz 2024, Pazar
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Bakan Işıkhan A Haber'de: Borçların yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait ve prim borcunu ödemeyen belediyelere icra gelecek!
Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerin 5 yılda borçlarını katladığını ifade eden Işıkhan, "Genel borçların yüzde 76'sı CHP'ye ait. Borcu ödememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız." dedi. Borç yapılandırmasına destek vereceklerini ifade eden Işıkhan, "Belediyelerimizi il müdürlüklerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.