Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasında denetimde bulundu. Bakan Akar, deprem sonrası 60 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

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