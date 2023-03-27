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Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

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Giriş: 27.03.2023 10:57
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasında denetimde bulundu. Bakan Akar, deprem sonrası 60 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.
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