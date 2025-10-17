Bakan Hakan Fidan’dan net Gazze mesajı: Ateşkes kalıcı olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Alman mevkidaşı Johann David Wadephul arasındaki ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bakan Fidan, "AB kısır hesapları bir kenara bırakmalı." dedi. Fidan ayrıca görüşmede Gazze konusunun da gündeme geldiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda da vakit kaybedilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Fidan net mesajlar vererek "Türkiye, Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmaya devam edecektir. Gazze'nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze'de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu'nun kurulmasıdır." dedi.

