Bakan Göktaş: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi BM’de imzaya açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik hazırlanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin BM bünyesinde imzaya açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan metnin, beş dilde tüm dünyaya sunulduğunu vurgulayan Göktaş, ilk imzayı Sırbistan’ın atacağını belirtti. Çocukların sosyal medyada şiddet, dezenformasyon ve olumsuz içeriklere maruz kaldığını söyleyen Göktaş, ortak hareket etme çağrısında bulundu. Aileyi güçlendirmeye yönelik politikaların da uluslararası gündeme taşındığını hatırlatan Bakan, 2025’in Aile Yılı kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini ifade etti. “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” başlıklı yan etkinliğe 7 farklı ülkeden bakanların katıldığını belirten Göktaş, aileyi odağa alan bu adımı çok kıymetli bulduklarını söyledi. Çocukların sosyal medya kullanım yaşına ilişkin çalışmalara da dikkat çeken Bakan, önümüzdeki dönemde bu konunun küresel ölçekte gündeme geleceğini dile getirdi. BM’de yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananlara da değinen Göktaş, “Dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleşiyor” sözleriyle uluslararası topluma çağrı yaptı.

