Bakan Göktaş: "18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz"

Giriş: 29.11.2025 02:05
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya’da katıldığı SOBE Vakfı Genel Kurulu’nda, otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama uzanan kapsamlı destek politikalarını anlattı. Bakan, 18 ilde 3 bin 789 aileye danışmanlık verildiğini ve erken müdahale merkezleriyle çocukların gelişimini güçlendirdiklerini söyledi.
