Bakan Fidan’ın Şam ziyareti neden önemli? görüşmeler ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün özgürleşen Suriye’ye gitti ve başkent Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştü. Bakan Fidan dünyaya terör örgütü PKK/YPG ve işgalci İsrail ile ilgili önemli mesajlar verdi ve Suriye’den toprak koparamayacaklarını söyledi. Tarihi görüşmeyi A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Gün Ortası programına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

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