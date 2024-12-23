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Bakan Fidan’ın Şam ziyareti neden önemli? görüşmeler ne anlama geliyor?

Bakan Fidan’ın Şam ziyareti neden önemli? görüşmeler ne anlama geliyor?

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 13:40
Güncelleme:23.12.2024 13:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün özgürleşen Suriye’ye gitti ve başkent Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştü. Bakan Fidan dünyaya terör örgütü PKK/YPG ve işgalci İsrail ile ilgili önemli mesajlar verdi ve Suriye’den toprak koparamayacaklarını söyledi. Tarihi görüşmeyi A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Gün Ortası programına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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Bakan Fidan’ın Şam ziyareti neden önemli? görüşmeler ne anlama geliyor?
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