Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da Türk dünyası mesaji

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Gebele kentinde basın açıklamasında bulundu. Fidan, burada yaptığı açıklamalarda Türk dünyası vurgusu dikkat çekerken, "Biz şu anda devam ettiğimiz yolda ilerlediğimiz sürece inşallah dünyadaki krizlere daha dayanıklı bir Türk dünyası ile karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.