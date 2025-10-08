Bakan Fidan: “SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “Türkiye’de barınamayan terör örgütleri, kendilerini sınır dışına atıp orada bir dünya kuruyor ve oradan Türkiye’ye yönelik operasyonlar yapıyor. Biz bu sistemi tamamen bitirme kararı aldık” dedi. Fidan, SDG’nin takiye yapmaması ve anlaşmaya uyması gerektiğini vurguladı.

