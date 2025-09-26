Bakan Fidan, New York’ta Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

26 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 26.09.2025 21:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temasları kapsamında ABD’nin New York kentinde Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılırken, küresel ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşıyla görüşmeden önce BM Genel Kurulu marjında düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na da başkanlık etmişti.
