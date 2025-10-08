Bakan Fidan: “Netanyahu’nun gidecek yeri kalmadı”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Fidan, “Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya gelindi. Bugün uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek. Bugün olumlu bir haber çıkarsa anlaşmanın birinci adımıyla ilgili adım atılacak” ifadelerini kullandı.

