Bakan Ersoy: Tunceli artık huzur ve turizmin adresi olmalı

Bakan Ersoy: “Tunceli artık huzur ve turizmin adresi olmalı”

Giriş: 14.08.2025 00:27
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar için geldiği Tunceli’de kentin turizm potansiyelini vurguladı. Ersoy, “Terörle ve gözyaşıyla kaybın her türlüsünü yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi” dedi. Tunceli’nin ulusal ve uluslararası düzeyde huzur, doğa, kültür ve inanç turizmiyle anılması gerektiğini belirtti. Ovacık ilçesinin eko-turizm, organik tarım ve kadın kooperatifleriyle öne çıktığını ifade etti. Sürdürülebilir turizm master planının eylül ayı sonuna kadar hazırlanacağını açıkladı. GSTC kriterlerine uygun değerlendirme çalışmalarının da eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. 2025 yılı sonuna kadar tüm konaklama tesislerinin sertifikasyon sürecinin tamamlanması hedefleniyor. 2026 için Tunceli’nin “En İyi Turizm Köyü” ve “Cittaslow” ağına katılması planlanıyor. En az üç tematik rota, kamp ve karavan turizmi ile doğa sporları etkinlikleri hayata geçirilecek. Ersoy, ziyaretleri kapsamında Pertek’te kazı alanını, Sorpiyan Cemevi’ni ziyaret etti ve fidan dikti.
