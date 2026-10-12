Bakan Çiftçi'den okul güvenliği talimatı: Görevliler öğrencilerden 30 dakika önce hazır olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen asayiş konulu toplantıya katılarak okul güvenliğine ilişkin emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, “Okul giriş saatlerinde, çocukların gittiği yerlerde denetimleri artırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar. Çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.” dedi. Okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurgulayan Çiftçi, “Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.