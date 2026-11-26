Cevdet Yılmaz'dan fon yatırımcılarına önemli mesajlar! Ödemelerde 200 milyar TL'ye yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fonların tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Olağan tasfiyeye tabi fonlarda tüm ödemelerin yarın tamamlanacağını belirten Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 9 fonda ise ödeme sürecinin devam edeceğini bildirdi. Yılmaz, yarın itibarıyla 131 fondan 122'sinde toplam 199,25 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını ve yatırımcıların yüzde 98'ine en az bir ödeme yapıldığını açıkladı. Ödemelerde Hazine kaynaklarının kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, geri kazanım hesaplarında 45 milyar TL'nin üzerinde tahsilat sağlandığını belirtti. Yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen 12 milyar TL'nin üzerindeki kaynağa ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören taslağın hazırlandığını da duyurdu.