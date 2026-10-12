AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de: Fon soruşturmasında süreç nasıl işliyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esra Akyürek'in sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, fon soruşturması kapsamında sorumluların ve mağdurların tespiti, Devlet Denetleme Kurulunun olası çalışmaları, tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmayacağı ve mağdurlara yapılacak ödemeler gibi konuları değerlendirdi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 81 il ve 973 ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.