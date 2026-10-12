İzmir'de AK Parti dönemi: Cemil Tugay'ın İzmir projeleri neler?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kentte yeni dönemin öncelikleri tartışılıyor. İzmir'in altyapı, ulaşım ve belediye hizmetleri başta olmak üzere çözüm bekleyen kronikleşmiş sorunları gündeme gelirken A Haber muhabiri Sefer Ayçe gelişmeleri aktardı. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise canlı yayında, Türkiye'nin son 25 yılına damga vuran AK Parti belediyecilik anlayışının İzmir'deki yerel yönetim çalışmalarına olası etkilerini, kentin acil çözüm bekleyen sorunlarını ve İzmirlilerin hayata geçirilmesini beklediği projeleri değerlendirdi.