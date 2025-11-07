07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Bayraktar'dan "Mutfakta tüp boş" diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar
Bakan Bayraktar’dan Mutfakta tüp boş diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar'dan "Mutfakta tüp boş" diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 21:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyona tüple gelerek “Mutfakta tüp boş” diyerek algı yapmaya çalışan CHP’li vekile yanıt veren Bakan Bayraktar, “Tüpe gerek yok, doğalgaz kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar’dan Mutfakta tüp boş diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar
Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar
"Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar"
Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlık dosyaları TBMM’de
Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak
"Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak"
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Sığınak yönetmeliği güncellendi
"Sığınak" yönetmeliği güncellendi
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları’na katıldı?
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları'na katıldı?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
İstanbul’a 37 saniye önce 6,1’lik deprem sinyali
İstanbul'a 37 saniye önce 6,1'lik deprem sinyali
Daha Fazla Video Göster