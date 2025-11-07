Bakan Bayraktar'dan "Mutfakta tüp boş" diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyona tüple gelerek “Mutfakta tüp boş” diyerek algı yapmaya çalışan CHP’li vekile yanıt veren Bakan Bayraktar, “Tüpe gerek yok, doğalgaz kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN