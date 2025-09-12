12 Eylül 2025, Cuma

Bakan Bayraktar: "Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye"
Bakan Bayraktar: Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye

Bakan Bayraktar: “Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 20:13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEK Koleji’nde sanayiciler ve öğrencilerle buluştu. Bakan Bayraktar, Türkiye’yi enerjide ve madende dışa bağımlılıktan kurtarmanın ülke ekonomisi için büyük fırsat sunduğunu vurguladı. Gabar’daki petrol üretiminin yıllık 2 milyar dolarlık katkısını hatırlatan Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin elektrikleşme ve dijitalleşme sürecine hazırlıklı olması gerektiğini belirten Bakan, yerli mühendis ve teknisyenlerle yapılan yatırımların altını çizdi. Bayraktar, nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklarla sanayicilere ucuz ve kesintisiz enerji sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Denizli’nin maden ve metalik kaynak potansiyeline işaret eden Bakan, yerli üretim ve katma değerli ihracat vurgusu yaptı. Bakan, Türkiye’nin enerji ve madende bağımsız hale gelmesiyle önünde durabilecek hiçbir engel kalmayacağını belirtti.
