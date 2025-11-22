22 Kasım 2025, Cumartesi

Bakan Bayraktar: Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı

Bakan Bayraktar: “Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı”

Giriş: 22.11.2025 14:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü ve Silivri’deki yer altı doğal gaz depolarının tamamen dolduğunu belirterek kışa tam hazırlıklı girildiğini açıkladı. Toplam depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe yükseldiğini söyleyen Bayraktar, yatırımların 2028’e kadar artarak devam edeceğini vurguladı.
