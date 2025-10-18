Bakan Bayraktar A Haber’de açıkladı: Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim

18 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 18.10.2025 17:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’taki Gabar Petrol Sahası’nda öğrenciler ve mühendislerle bir araya geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, sahada yürütülen çalışmaları ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda atılan adımları anlattı. Gabar’da 140’tan fazla kuyuda günlük 80 bin varil petrol üretildiğini belirten Bakan, bu üretimin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. Bayraktar, Gabar petrolünün yüksek kalitesinin rafinaj maliyetlerini düşürdüğünü vurguladı. Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementi tartışmalarına da açıklık getiren Bakan, Diyarbakır Bismil’de yürütülen yeni petrol arama çalışmalarından büyük bir potansiyel beklediklerini söyledi. Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda sahadaki çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti.
