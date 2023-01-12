Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, mevkidaşına bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

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