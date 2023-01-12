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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

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Giriş: 12.01.2023 11:16
Güncelleme:12.01.2023 11:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, mevkidaşına bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.
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