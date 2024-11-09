Bahçeli’den klasik otomobiliyle Ankara turu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile “Fikrimin İnce Gülü” şarkısını dinleyerek Ankara turu attı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı. Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası ise paylaşımda dikkati çekti.

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