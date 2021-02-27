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Bahar Kalkanı Harekatı’nın 1. yılı! Peki harekatın sebebi neydi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
1 yıl önce bugün İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı yapıldı. Masum siviller bombardımandan kurtarıldı, güvenli bölge sağlandı. 370 meskun mahal ve 3394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Peki harekat sonrası bölgede neler değişti? Suriye'nin İdlib bölgesinde dünden bugüne neler yaşandı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Hatay Mustafa Kemal Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın değerlendirdi.