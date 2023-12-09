Baha ve Barkan-2 A Haber’de! Mühendislik harikası 2 ürün sahada

Türk Savunma Sanayii’nde devrim niteliğinde bir çalışmaya daha imza atıldı. Havelsan'ın mühendislik harikası iki ürünü Baha ve Barkan-2 sahada etkin şekilde görev alırken karma sürü operasyon testlerinde sona gelindi. Tabi tüm bu öncü ürünlerin beyni ise yerli ve milli yazılımlar…

Barkan-2 ve Baha her ikisi de sahada etkin bir şekilde verilen görevleri icra ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu sistemlerin asıl kahramanları ise arka planda karma sürü operasyon merkezinde çalışıyor. Yıl içerisinde Roketsan'a ait güdümlenebilir mini füze Mete ile Barkan-1 aracından atış gerçekleştirilirken bu kez Barkan-2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. Karma sürünün bir diğer üyesi Baha ise dikey iniş kalkış yapabiliyor sabit kanatlı ve kolay kurulum sistemiyle operasyonları etkin şekilde icra ediyor.

A Haber'e konuşan Havelsan Ürün Geliştirme-Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, "Şu anda burada insansız kara aracımız Barkan ile insansız hava aracımız Baha'nın birlikte grev yapabilme konseptini test ediyoruz birazdan baha havalanacak daha sonra onun belirlediği noktalara barkan hareket ediyor olacak. Ayrıca bu sahada platformlarımızın elektronik harp ortasındaki dayanılarını test ediyoruz. Bütün testlerini yaptıktan sonra bölgeye gönderiyoruz özellikle uzun süredir bölgede faaliyet içindeyiz." dedi.

Ataoğlu, "Biz burada Havelsan olarak öncelikle bunun otonom ve robotik olarak akıl katma yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle yakın zamanda attığımız kamikaze İHA atışı olsun daha sonra Mete füzesi olsun… Barkan şu anda TSK envanterine girmiş bulunmakta ihracat noktasında da özellikle Orta Doğu olsun yakın Arap coğrafyası olsun bu bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.