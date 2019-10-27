Bağdadi operasyonunun şifleri neler? |Video

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın kurucusu Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda kıstırıldığı tünelde üzerindeki bomba yüklü intihar yeleğini patlatarak ve yanındaki 3 çocuğuyla birlikte yaşamına son verdiğini duyurdu. Peki şimdi ne olacak? Operasyonun şifreleri neler? SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber canlı yayında operasyonun şifrelerini anlattı. "Trump'ın DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyoruz" sözleri yeni operasyonun sinyali mi? Üstün, canlı yayında anlattı.