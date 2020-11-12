Son dakika haberi... Minsk grubu üyesi Fransa derin bir sessizliğe gömüldü. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa A Haber'e yaptığı açıklamada Ermenistan'ın hezimetiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ zafer için Fransa'da deyim yerindeyse medyada yaprak kımıldamıyor dedi. Türkiye - Fransa ilişkilerini de değerlendiren Musa, islamafobi için de "tedavi edilmesi gereken bir hastalık" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Minsk grubu üyesi Fransa derin bir sessizliğe gömüldü. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa A Haber'e yaptığı açıklamada Ermenistan'ın hezimetiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ zafer için Fransa'da deyim yerindeyse medyada yaprak kımıldamıyor dedi. Türkiye - Fransa ilişkilerini de değerlendiren Musa, islamafobi için de "tedavi edilmesi gereken bir hastalık" ifadesini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Fransa'da da bütün boyutlarıyla yansıtılamadı. Sahadaki kayıp burada medyada çok gerçekçi bir şekildeyansıtıldığını söylemek mümkün değil. Fransız medyasında bu konu başından beri işleniş sekline bakıldığında koro halinde çok Ermenistan yanlısı bir tuttum içerisindeydi.

TÜRKİYE - FRANSA İLİŞKİLERİ

Özellikle son bir kaç ay süre zarfında belli bir gerginlik yaşandığı doğru 10 yılların en gergin dönemi bunu besleyen nedenler var ama bir şey söylemek gerekirse sadece Fransa'da değil bütün Avrupa'da Türkiye'nin insiyatif alıcı girişimci katkı sunucu politikasına alışamadı ülkeler. Kurallarını koyduklarını düşünenler başka aktörlerin varlıklarına alışık olmayanlar haliyle bu kararlı bir Türkiye'nin bölgesel sahnede yer almasını görmekten hoş olmadıklarını görmek zorundayız.

İslamafobi modern çağların hastalığıdır tedavi edilmesi gereken bir hastalık.