Özgür Özel'den cuma günü için dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını mı duyuracak?
Siyasette gözler önümüzdeki cuma gününe çevrildi. Katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Özgür Özel, gündemi sarsacak bir açıklama yapacağını duyurdu. Özel'in kendi cumhurbaşkanı adaylığını açıklayabileceği ihtimali gündeme gelirken Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Şener Çetin, başkentteki kulis bilgilerini aktardı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr