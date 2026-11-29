İspanya'da kritik seçim! 38,7 milyon seçmen sandık başına gidiyor

İspanya'da 38,7 milyon seçmen, ülkenin yeni hükümetini belirlemek için sandık başına gidiyor. Başbakan Pedro Sánchez'in iktidarda kalıp kalmayacağının belirleneceği seçimlerde Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox Partisi'nin alacağı oy oranları merak konusu. Seçim sonuçları, Franco diktatörlüğünün sona ermesinden bu yana aşırı sağın ilk kez merkezi hükümete girmesinin önünü açabilir.