Erzurum'un Balıklı köyü görenleri şaşırtıyor! Zeytin de yetişiyor, portakal da

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı köyü, iklimi, yetişen meyveleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Zeytinden nara, kividen portakala kadar farklı ürünlerin yetiştiği köyde geleneksel çepik dokumacılığı da yaşatılıyor. Tortum Gölü manzarası, tekne turları ve piknik alanlarıyla öne çıkan Balıklı köyünü A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan görüntüledi.