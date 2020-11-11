Son dakika: Bakan Akar'dan Azerbaycan zaferi açıklaması: Gücünü tüm dünyaya gösterdi
Son dakika haberi... Bakan Akar: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun.
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Bakan Akar: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun. Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi."