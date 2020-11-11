11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Akar'dan Azerbaycan zaferi açıklaması: Gücünü tüm dünyaya gösterdi

Son dakika haberi... 'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan Azerbaycan zaferi açıklaması: Gücünü tüm dünyaya gösterdi
Bakan Akar: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun. Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi."
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