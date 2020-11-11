ERMENİSTAN'IN SAVUNMA HATTINI 44 GÜNDE KIRDIK

Gözümüz aydın olsun. Azerbaycan halkının Türk halkının Türk devletinin herkesin. Sayın Cumhurbaşkanımızı aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Bu bizim başarımız. Sayın Hulusi Akar'ın da söylediği gibi bu bir uyanış ve şükürler olsun ki bu uyanışı başardık. Azerbaycan ordusu mümkün olmayanı başardı. Ermeniler çok büyük savunma hattı oluşturmuşlardı. Bu savunmayı kırmak çok zordu. Ama Azerbaycan ordusu bunu başardı. 44 günün içinde çok büyük arazileri işgalden azad etti Ermeni ordusunu tamamen mahvettik.