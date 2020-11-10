NE OLDU PAŞİNYAN?

Karabağ bizim olduğuna göre çok seviniyorum. Sayın Erdoğan'a teşekkürümü bildiriyorum ki çok sağ ol. Paşinyan'a da demek istiyorum ki ne oldu Paşinyan Karabağ'ı vermedin biz aldık Karabağ'ı.