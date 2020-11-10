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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu. Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü. Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:34
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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı.

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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü.

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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.

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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?

NE OLDU PAŞİNYAN?

Karabağ bizim olduğuna göre çok seviniyorum. Sayın Erdoğan'a teşekkürümü bildiriyorum ki çok sağ ol. Paşinyan'a da demek istiyorum ki ne oldu Paşinyan Karabağ'ı vermedin biz aldık Karabağ'ı.