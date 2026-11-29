Çorum tandır kebabı tescillendi! İşte 48 saatlik hazırlık ve 4 saatlik pişirme sırrı
Çorum'un meşhur tandır kebabı coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı. 6-9 aylık kuyruklu erkek kuzulardan hazırlanan lezzet, kaya tuzuyla terbiye edildikten sonra en az 48 saat dinlendiriliyor. Ardından özel tandır fırınında 3-4 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, A Haber canlı yayınında tescilli kebabın yapım aşamalarını, tarihçesini ve püf noktalarını anlattı. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, Çorum'un meşhur lezzetini ekrana taşıdı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr