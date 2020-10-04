Azerbaycan toprağı Cebrail Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı. Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.

Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı.

Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.