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Azerbaycan toprağı Cebrail Ermenistan işgalinden kurtarıldı

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Giriş: 04.10.2020 15:31
Güncelleme:04.10.2020 15:31
Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı. Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.

Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı.

Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.

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